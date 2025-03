Une série et quatre films à voir sur Netflix, Apple TV, Illico+, TV5 Unis, Criterion…

Zoé, née à la ferme de ses parents (le «haras»), Marie et Philippe, tisse des liens très proches avec Tempête, la pouliche qu’elle voit naı̂tre. Son rêve le plus cher, celui de devenir jockey, s’effondre la nuit où Tempête, affolée, la piétine.

La vie de Zoé, maintenant paraplégique, est étayée par l’amour, l’espoir, l’aide du thérapeute, le soutien indéfectible du haras.

Parmi les trois excellentes actrices qui interprètent Zoé, notons Carmen Kassovitz, la fille du réalisateur et acteur Mathieu Kassovitz. Caroline Bouquet ajoute du charme et de l’élégance au film soutenu par Mélanie Laurent et Pio Marmaı̈, le couple très crédible qui inspire la reconstruction et la résilience de Zoé.

D’ailleurs, ils sont ballottés entre leur amour des chevaux et la contrainte du gain en argent des courses hippiques imposées par leur avide associé américain. Le coeur est à l’épreuve dans ce film adapté du livre de Christophe Donner Tempête au haras.