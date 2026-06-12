Une montagne, un lièvre et des pommes sur les armoiries d’Edith Dumont

La lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, a profité de Journée internationale de l’héraldique, le 10 juin, pour présenter ses nouvelles armoiries, qui lui ont été officiellement remises lors du dîner d’adieu organisé en l’honneur de la gouverneure générale Mary Simon, remplacée par Louise Arbour.

Conçues par Samy Khalid, héraut d’armes du Canada, et peintes par Debra MacGarvie, pour l’Autorité héraldique du Canada, ces armoiries montrent une silhouette de montagne évoquant le nom «Dumont».

Elles intègrent trois fleurs de lys et de trille, symbolisant sa nomination historique à titre de première lieutenante-gouverneure francophone de l’Ontario.

Les éléments renvoient à ses trois enfants, à son identité canadienne ainsi qu’à sa foi dans les vertus de la bienveillance et de la communauté.

Le bleu incarne l’eau et l’air, deux éléments évoquant «la notion de liberté, tant physique que spirituelle». La couronne de feuilles d’érable et de flocons de neige exprime «son identité canadienne, son attachement à la démocratie canadienne et son goût pour le plein air».

«Les hirondelles incarnent le mouvement et la liberté, car elles ne craignent pas de partir à la découverte de lointains horizons.»