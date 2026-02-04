Un nouveau site Web pour la lieutenante-gouverneure Edith Dumont

En ce début d’année 2026, le bureau de la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, propose un site Web intégralement repensé. L’objectif principal est de rendre les informations et ressources pédagogiques de la Couronne plus accessibles à tous les Ontariens.

Cette nouvelle version, pensée pour les téléphones mobiles, permet de mettre en lumière les rôles, les objectifs et les missions des activités de la Couronne en Ontario.

Événements et temps forts de la Couronne

La rubrique «à la une» des actualités présente désormais un panorama global des événements organisés par le bureau de la lieutenante-gouverneure, en mettant en valeur aussi bien les événements passés que ceux à venir.

Elle permet non seulement de s’intéresser aux visites officielles marquantes de 2025, comme celle du roi Charles III et de la reine Camilla, mais aussi les cérémonies, remises de distinctions et rencontres communautaires à venir dans la province.

En centralisant ces informations dans une interface claire et accessible, Edith Dumont et ses équipes pourront plus facilement encourager la participation de chacun aux différentes activités de la Couronne.

Mieux comprendre le rôle de la Couronne

Au-delà de permettre de communiquer sur les événements autour de la Couronne, le nouveau site Web met l’accent sur le rôle que jouent Edith Dumont et son bureau dans la société ontarienne. Toutes ces informations sont accessibles dans la rubrique «son honneur».