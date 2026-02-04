Un nouveau site Web pour la lieutenante-gouverneure Edith Dumont

La lieutenante-gouverneure Edith Dumont.
Publié 04/02/2026 par l-express.ca

En ce début d’année 2026, le bureau de la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, propose un site Web intégralement repensé. L’objectif principal est de rendre les informations et ressources pédagogiques de la Couronne plus accessibles à tous les Ontariens.

Cette nouvelle version, pensée pour les téléphones mobiles, permet de mettre en lumière les rôles, les objectifs et les missions des activités de la Couronne en Ontario.

Événements et temps forts de la Couronne

La rubrique «à la une» des actualités présente désormais un panorama global des événements organisés par le bureau de la lieutenante-gouverneure, en mettant en valeur aussi bien les événements passés que ceux à venir.

Elle permet non seulement de s’intéresser aux visites officielles marquantes de 2025, comme celle du roi Charles III et de la reine Camilla, mais aussi les cérémonies, remises de distinctions et rencontres communautaires à venir dans la province.

En centralisant ces informations dans une interface claire et accessible, Edith Dumont et ses équipes pourront plus facilement encourager la participation de chacun aux différentes activités de la Couronne. 

Des fonctions dans le nouveau site web de la lieutenante-gouverheure.

Mieux comprendre le rôle de la Couronne

Au-delà de permettre de communiquer sur les événements autour de la Couronne, le nouveau site Web met l’accent sur le rôle que jouent Edith Dumont et son bureau dans la société ontarienne. Toutes ces informations sont accessibles dans la rubrique «son honneur».

L’interface propose une vidéo de la lieutenante-gouverneure présentant elle-même son rôle, qu’il soit constitutionnel, cérémoniel ou communautaire. Cette présentation comporte aussi une description de l’institution royale en Ontario : son histoire, ses symboles et les appartements alloués à ses représentants. 

Edith Dumont explique son rôle.

Des projets

Plus moderne et fonctionnel, ce nouveau site Web est une vitrine pour les grands projets qui structurent le mandat d’Edith Dumont. Refondé pour une navigation simple, il met l’accent sur l’accessibilité et la communication entre le bureau de la Couronne et les Ontariens.

Il va donc faciliter les demandes de visites d’appartements, d’invitations à des événements officiels ou de messages personnalisés de la lieutenante-gouverneure pour les grandes occasions.

En mettant en lumière les grands objectifs du bureau: réconciliation, inclusion, renforcement des liens communautaires, ce site Web permettra de rendre le travail du bureau plus visible, concret et ancré dans le quotidien de la province.

