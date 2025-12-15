Edith Dumont reçoit la Légion d’honneur

La lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, a été décorée de la prestigieuse Légion d’honneur de la République française, par l’Ambassadeur de France au Canada, Michel Miraillet, le 10 décembre.

La cérémonie s’est déroulée à l’ambassade, à Ottawa, en présence de dignitaires et de membres de la communauté francophone de l’Ontario.

La Légion d’honneur, plus haute distinction française, a été créée par Napoléon Bonaparte. Elle récompense les mérites éminents, civils ou militaires, dans tous les domaines d’activité.

Ambassadrice de la francophonie

La Légion d’honneur peut être attribuée aux personnalités étrangères qui ont rendu des services (culturels, économiques, scientifiques, etc.) à la France ou encouragé des causes qu’elle-même défend (droits humains, causes humanitaires, liberté de la presse, francophonie, etc.).

«C’est un immense honneur et une grande joie pour moi de rendre hommage à une ambassadrice inépuisable de la francophonie en Ontario et au Canada, une pédagogue dans l’âme et une grande amie de la France», déclare M. Miraillet.