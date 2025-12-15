Edith Dumont reçoit la Légion d’honneur

Edith Dumont, Légion d'honneur
Edith Dumont et sa Légion d'honneur de la France. Photo: courtoisie
Publié 15/12/2025 par l-express.ca

La lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, a été décorée de la prestigieuse Légion d’honneur de la République française, par l’Ambassadeur de France au Canada, Michel Miraillet, le 10 décembre.

La cérémonie s’est déroulée à l’ambassade, à Ottawa, en présence de dignitaires et de membres de la communauté francophone de l’Ontario.

La Légion d’honneur, plus haute distinction française, a été créée par Napoléon Bonaparte. Elle récompense les mérites éminents, civils ou militaires, dans tous les domaines d’activité.

Ambassadrice de la francophonie

La Légion d’honneur peut être attribuée aux personnalités étrangères qui ont rendu des services (culturels, économiques, scientifiques, etc.) à la France ou encouragé des causes qu’elle-même défend (droits humains, causes humanitaires, liberté de la presse, francophonie, etc.).

«C’est un immense honneur et une grande joie pour moi de rendre hommage à une ambassadrice inépuisable de la francophonie en Ontario et au Canada, une pédagogue dans l’âme et une grande amie de la France», déclare M. Miraillet.

«Cette distinction honore l’engagement indéfectible de Mme Dumont envers la vitalité de la francophonie ontarienne, le renforcement des ponts culturels, éducatifs et humains entre la France et le Canada et la promotion de la langue et de la culture d’une francophonie plurielle en Ontario et au-delà.»

Rayonnement de la francophonie

Mme Dumont estime que «cette reconnaissance va bien au-delà de mon parcours personnel — elle célèbre un engagement collectif, des valeurs partagées, et surtout, les liens indéfectibles qui unissent nos deux pays».

«Cet insigne me rappelle la responsabilité qui m’incombe: celle de continuer à œuvrer pour le rayonnement de la Francophonie, pour le renforcement des ponts entre nos communautés.»

Nommée en 2023 lieutenante-gouverneure de la province (représentante du roi Charles III), l’ex-vice-rectrice de l’Université de l’Ontario français est aussi membre de l’Ordre d’Ottawa (2017), l’Ordre des Palmes académiques (2018), l’Ordre de la Pléiade (2021), l’Ordre de l’Ontario (2023).

