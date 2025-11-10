Sabine Soumare devient cheffe de cabinet d’Edith Dumont

Sabine Soumare devient cheffe de cabinet et secrétaire particulière de la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont. La nouvelle est parue sur LinkedIn ce 10 novembre.

Sabine Soumare était directrice générale du Diversity Institute de la Toronto Metropolitain University. Elle y a notamment promu le Portail de connaissance pour les femmes en entrepreneuriat.

Forte de plus de 15 ans d’expérience dans la fonction publique, les relations gouvernementales et la diplomatie, elle est bien connue pour son engagement envers la diversité, l’équité et la réconciliation.

«Nous nous réjouissons de travailler avec Sabine Soumare afin de poursuivre notre mission de représentation de la Couronne et de service à la population ontarienne», a commenté la lieutenante-gouverneure.