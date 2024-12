Une meilleure alimentation peut équilibrer nos hormones? Faux!

Ces auteurs prétendaient que l’état de santé serait déterminé majoritairement par les hormones et encourageaient leurs lecteurs à modifier radicalement leurs habitudes de vie. Selon l’étude, plusieurs acteurs de l’industrie du bien-être prônent également l’équilibre hormonal afin de conserver sa jeunesse et d’améliorer son énergie, son sommeil, sa libido ou sa perte de poids.

Une définition trop large du déséquilibre

La définition utilisée par les auteurs de ces livres de croissance personnelle pour décrire les débalancements hormonaux est généralement vague. Or, il existe toutes sortes de débalancements, certains liés aux variations normales de notre activité quotidienne.

D’un point de vue médical, on parle d’un débalancement hormonal dès qu’une hormone est présente en trop petite ou trop grande quantité. Cela peut englober plusieurs problèmes de santé, expliquait en 2022 un texte de vulgarisation de la Cleveland Clinic, aux États-Unis.

Plus de 200 hormones ont été identifiées dans le corps humain et composent ce qu’on appelle le système endocrinien. Ces 200 hormones sont sécrétées par plusieurs glandes, notamment l’hypophyse, la thyroïde, les parathyroïdes, les glandes surrénales, le thymus, la glande pinéale, le pancréas, les ovaires et les testicules. Parmi les hormones les plus connues, on retrouve l’estrogène, la testostérone, le cortisol ou l’insuline.

Bien des variations hormonales sont normales

Mais il ne faut pas perdre de vue que le but du système endocrinien est de réguler les activités du corps.