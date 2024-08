Oui, certains aliments peuvent soulager la constipation

De plus, en appuyant sur les parois de l’intestin, le liquide stimule les contractions, ajoute le Manuel Merck. Par exemple, les pruneaux sont plus efficaces que le psyllium pour soulager la constipation, probablement à cause de la présence de sorbitol en plus des fibres, soulignaient les chercheurs italiens.

Les eaux minérales riches en magnésium et en sulfates ont également un effet laxatif connu.

3 – Lubrifier les selles

Certaines substances peuvent recouvrir les selles et empêcher l’eau de s’en échapper. Par exemple, les mucines sont des protéines entrant dans la composition du mucus qui lubrifie les selles et facilite leur transport ainsi que leur évacuation.

Les herbes qui favorisent la production de mucines, comme l’orme rouge, peuvent donc être efficaces pour lutter contre la constipation, ajoutaient des chercheurs américains dans une revue de la littérature scientifique parue en 2021 sur les approches non pharmacologiques pour soulager la constipation chez les enfants.