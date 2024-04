Une liberté de la presse toujours fragile

En 1559, un autre pape, Paul IV, instaure le fameux Index, soit un catalogue contenant une liste de livres et d’ouvrages interdits pour les yeux – et surtout les esprits – des catholiques romains à cause de leur contenu jugé immoral ou contraire à la foi.

Cet Index ne sera officiellement aboli qu’en… 1966.

L’information, une menace

Pour ce qui est des journaux, les chefs de différentes nations ne perdent pas de temps non plus à saisir la menace que peut représenter la circulation des connaissances, de l’«information», pour utiliser un mot moderne, et surtout des critiques dirigées contre eux.

Dès 1534, Henri VIII, nouvellement excommunié, exige que tout livre obtienne l’autorisation de son Conseil privé avant d’être imprimé. D’autres monarques européens feront de même afin de contrôler les idées subversives à leur endroit.

Malgré tout, la liberté de la presse finira par se montrer le bout du nez en Suède, comme on l’a dit, en 1766, année à laquelle ce pays inscrit cette protection dans sa constitution.