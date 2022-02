Une éruption solaire abat 40 satellites

La compagnie SpaceX, qui est engagée dans un ambitieux programme de mise en orbite de milliers de satellites, aurait-elle oublié qu’il y a, dans l’espace, des éruptions solaires ?

C’est l’impression que donne cette semaine la nouvelle mentionnant que 40 des 49 petits satellites lancés le 3 février ont été détruits par un de ces orages magnétiques dont le Soleil a le secret. Ou du moins, détruits indirectement.

C’est qu’un orage magnétique provoque une forme de «dilatation» de l’atmosphère terrestre.

Or, parce que ces satellites sont sur une orbite basse (environ 210 km d’altitude), ils sont plus vulnérables à une telle dilatation.

Des satellites retombent

Ils entrent soudain en contact avec davantage de particules formant la couche supérieure de notre atmosphère, ils sont ainsi freinés et «tombent» sur une orbite de plus en plus basse qui les entraîne vers une chute inévitable sur notre planète.