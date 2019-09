De plus en plus de satellites… et de risques de collisions

Un satellite de la constellation SpaceX a obligé le 2 septembre un satellite de l’Agence spatiale européenne (ESA) à changer légèrement de trajectoire pour réduire le risque de collision.

Il s’agit de cette constellation de 60 satellites lancée en mai dernier par la compagnie d’Elon Musk, qui vise à faciliter les communications Internet sans fil.

Déjà, ce lancement avait relancé les inquiétudes sur la «surpopulation» de satellites en orbite — plus ils sont nombreux, plus le risque de collision est élevé — doublé du fait qu’il s’agissait d’une compagnie privée, moins encline à se soumettre aux règles écrites et non écrites que suivent les différentes agences spatiales gouvernementales depuis des décennies.

Risque de 1 sur 1000

Leurs pires craintes ont donc pris corps à la fin du mois d’août, lorsqu’il s’est avéré que la trajectoire de Starlink 44 l’amènerait dangereusement proche d’Aeolus, un satellite météo de l’ESA.

Le risque de collision restait minime. Selon l’ESA, il était de 1 sur 1000, ce qui est tout de même 10 fois plus élevé que le seuil qui nécessite une manœuvre d’évitement. SpaceX a même évalué le risque à 1 sur 591.