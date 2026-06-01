Une élève de l’école Étienne-Brûlé se démarque aux Voix de la poésie

Cianna Rukundo, une élève de 10e année à l’école secondaire Étienne-Brûlé, à Toronto, a remporté le premier prix de la section bilingue à la grande finale nationale du concours Les voix de la poésie. Elle repart avec une bourse de 5 000 $.

Le Conseil scolaire Viamonde rapporte la nouvelle le 1er juin. La finale du concours, qui avait reçu 10 000 candidatures, s’est déroulée le 28 avril au Théâtre Le Diamant à Québec.

En présentant des poèmes en français et en anglais devant un public d’environ 600 personnes, Cianna s’est démarquée, selon le jury, «par la maîtrise de son interprétation et la force des émotions transmises».