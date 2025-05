Gilles Lacombe: seule la poésie est rivée à l’essentiel

François Paré conclut que les textes du poète incarnent «le désir de transfiguration de soi qui anime toute l’œuvre de l’écrivain». Il ajoute que la poésie de Lacombe est «cette hésitation, cette défaillance, ce clair-obscur, qui le libèrent de l’arrogance de la littérature».

Recueillement

L’anthologie commence par des extraits du recueil Éphémérides et courants d’air (2000).

On y lit: «Je le dis simplement; s’il y a une chose que j’ai accomplie jusqu’ici, c’est regarder et contempler des paysages. Aussi ai-je appris à les accueillir avec modestie et recueillement, dans l’ignorance de ce qu’ils voudront bien que je retienne de leur passage; aussi en suis-je venu à les considérer comme des verbes imaginaires qui ont parfois la capacité de révéler les autres vies que l’on porte en soi et tout l’effet des dormeurs dans la lumière.»

Le recueil termine par le poème inédit Presque, sur cette note: la poésie est «Celle qui a été pénétrée / Corps et âme / Par l’esprit / Partout vivant / D’une chétive et limpide magnificence».

Écrivain et artiste visuel

Né à Ottawa en 1946, Gilles Lacombe a publié une vingtaine de livres, surtout des recueils de poèmes, dont plus de la moitié aux Éditions L’Interligne. Il est aussi artiste visuel, ayant exposé ses œuvres dans la région d’Ottawa et au Mexique.