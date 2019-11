Une découverte extraordinaire dans la cuisine d’une vieille dame

Ils ont estimé que «l’attribution ne va pas faire débat tant il est évident, en comparant avec les autres tableaux connus de lui (Cimabue), que c’est de la même main». Des pointillés exécutés au poinçon, le style, l’ornementation sur fond d’or, tout l’indique, selon eux.

Découvertes

Des découvertes de ce genre sont toujours possibles dans les pays européens. Pour l’anecdote, on peut citer une peinture de Judith et Holopherne trouvée en 2014 sous un matelas dans un grenier de la ville de Toulouse en France.

Éric Turquin a attribué cette toile au Caravage. Estimée à plus de 100 millions d’euros, elle a finalement été achetée par un étranger resté anonyme, bien que certains experts italiens aient fait part de leurs doutes sur son authenticité.

Les premières lumières

Cimabue est regardé comme l’artiste du renouveau de la peinture italienne.

«Il donna les premières lumières à la peinture […] en rendant les draperies, les vêtements et les autres détails plus vivants et naturels, plus gracieux et souples que dans la manière grecque», écrivait Vasari (1511-1574) dans Vite de più eccellenti Architetti, Pittori et Scultori.

Le tableau découvert dans la cuisine est estimé à environ vingt millions de dollars canadiens. À quand d’autres découvertes de tableaux de cet artiste ou d’un autre?