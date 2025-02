Un vote vaut mille mots

Sortant de charge – Pour désigner l’élu(e) dont le mandat prend fin, que cette personne décide de se présenter pour un nouveau mandat ou pas, l’OQLF recommande le terme «sortant» comme dans le «premier ministre sortant» ou le «conseiller sortant». Le terme «sortant de charge» est à proscrire. Utilisé au 19e siècle et au début du 20e, il est vieilli et quelque peu pléonastique étant donné le fait que le sortant est une personne qui cesse d’exercer sa charge.

Officier rapporteur et officière rapporteuse – Ce calque de l’anglais « returning officer », employé autrefois au Canada, est fautif. Le terme anglais «officer» peut signifier «director», mais le mot français «officier» n’est pas synonyme de «directeur». Par ailleurs, les titres auxquels on ajoute l’adjectif «rapporteur» s’appliquent en général à des personnes qui doivent rendre compte d’une affaire ou d’une question, par exemple. La personne responsable de l’organisation et du déroulement des élections et des référendums dans une circonscription électorale est un «directeur du scrutin» ou une «directrice du scrutin». S’il s’agit d’élections municipales ou scolaires, on dira un(e) «président(e) d’élection».

Greffier ou greffière du scrutin – La personne qui seconde le scrutateur ou la scrutatrice du bureau de vote (cette dernière est la personne qui doit veiller à l’aménagement des lieux, assurer le bon déroulement du vote et procéder au dépouillement des votes) et dont une des principales responsabilités consiste à indiquer sur la liste électorale les électeurs qui ont voté, s’appelle un ou une «secrétaire du bureau de vote». Cette personne doit mentionner aussi si un électeur a dû prêter serment ou a refusé de le faire, si quelqu’un a eu besoin d’aide au moment de voter ou si l’électeur a remis un bulletin de vote non conforme. En français, le mot «greffier» est un terme du système judiciaire et les mots «greffier du scrutin» et «greffière du scrutin» s’emploient surtout pour les élections fédérales.

Officiers d’élection – Le personnel qui travaille à la tenue d’une élection est connu sous le nom de «personnel électoral». Tel que mentionné ci-haut, les termes «officier» et «officer» n’ont pas le même sens. Ce dernier est plutôt général et désigne tout titulaire d’une fonction de responsabilité dans une organisation. En français, le terme appartient surtout à la terminologie militaire, juridique ou au vocabulaire des ordres honorifiques. En droit, ce mot désigne le titulaire d’un office ou d’une fonction publique qu’il assure à vie.

Second dépouillement – Quand il s’agit du décompte des votes, présidé par un juge et qui s’effectue en cas de résultat serré ou d’irrégularités alléguées, on parle d’un «dépouillement judiciaire». Bien que « second dépouillement » ne soit pas forcément un terme à proscrire, il faut préciser que le nouveau dépouillement pourrait être supervisé par une autre autorité, comme un scrutateur. Dans de tels cas, le terme recommandé par l’OQLF est plus précis. Fait intéressant: au Canada, un dépouillement judiciaire est automatique lors des élections fédérales et provinciales chaque fois que la différence des votes entre les deux candidats avec le plus grand nombre de votes est de moins d’un millième des voix exprimées.