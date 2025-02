Élections en Ontario: les candidates francophones débattent

Les libéraux entendent éliminer la taxe provinciale sur les transferts fonciers pour les acheteurs d’une première maison, les personnes âgées qui déménagent dans un logement plus petit et les organismes à but non lucratif, ainsi que de supprimer les frais d’aménagement sur les logements de la classe moyenne.

Au total, les Verts de l’Ontario affirment qu’ils construiraient 2 millions de nouveaux logements au cours des dix prochaines années, dont 310 000 abordables dans des coopératives et à but non lucratif, et 60 000 logements avec services de soutien.

L’Ontario: province bilingue?

La Loi sur les services en français «n’a pas de dents», a déploré Lucille Collard.

«Il n’y a aucun recours pour les justiciables dont les droits ne sont pas respectés, il n’y a aucune sanction qui s’impose», a-t-elle dit, affirmant qu’avant d’étendre cette loi à la province au complet, «commençons par faire respecter la loi dans les régions désignées, parce qu’y a du travail à faire».

Caroline Mulroney a rappelé que c’est son gouvernement qui a modernisé cette loi, en 2021, et que la ville de Sarnia a récemment été ajoutée aux régions désignées.