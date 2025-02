Course libérale: un débat en français qui parle peu du français

Il a été très peu question des francophones hors Québec pendant le débat en français pour la course à la direction du Parti libéral du Canada le 24 février. Plusieurs questions du modérateur Pierre Jobin étaient centrées sur le Québec. Les enjeux concernant les langues minoritaires et les Autochtones ont été mis de l’avant par les candidates et les candidats.

La première mention des francophones en situation minoritaire a été faite après plus d’une heure de débat. La candidate Karina Gould a rappelé que les francophones en milieu minoritaire avaient aussi des besoins en matière d’accès aux soins de santé.

Elle a suggéré que le fédéral utilise les transferts aux provinces pour améliorer les services. «C’est la responsabilité des provinces de distribuer cet argent de manière responsable. À mon avis, on a dépensé trop d’argent sans avoir de résultats. […] Les provinces et territoires doivent être honnêtes avec les gens.»

Recul du français

«Il y a un recul du français au Québec et partout au Canada», a reconnu l’ancienne ministre des Finances, Chrystia Freeland.

«Je pense que tous les Canadiens comprennent que Trump menace notre pays, notre économie, mais il menace aussi notre identité. Ça inclut notre identité bilingue, ça inclut la langue française.»