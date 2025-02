Rassemblement conservateur: Pierre Poilievre place ses derniers pions

Une mère de famille originaire de la rive sud de Montréal et qui a requis l’anonymat assure que ce sont les tarifs, mais aussi le fait qu’il n’y a «pas d’équipe» pour y faire face, qui la motive.

«Comme mère qui fait mon budget, je sais que si j’ai un besoin quelque part, il faut que j’aille chercher l’argent ailleurs. Fait qu’à un moment donné, la marge de crédit, ça va quelques mois, mais il faut en sortir. Je pense que M. Poilievre est vraiment le seul qui, fiscalement, a cette solidité-là et la vraie rigueur. Parce que M. Carney a beau dire ce qu’il veut, il fait la même politique que M. Trudeau».

Elle cite aussi «certaines politiques sociales» des libéraux qui la poussent à s’engager pour les conservateurs, comme le fait que des «toilettes non genrées» uniquement voient le jour dans plusieurs établissements, notamment l’université de sa fille.

La mère de famille affirme être «mal à l’aise» du fait qu’il n’y a pas de toilettes pour femmes, notamment dans les établissements scolaires, où elle travaille.

«Une femme qui a été abusée et qui doit aller dans la même toilette qu’un homme… Et je connais beaucoup de gens qui ont ce même malaise, mais, malheureusement, on n’avait plus de place pour le dire», fait-elle valoir.