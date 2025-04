Un site archéologique découvert sur Mars? Non

Mars stimule l’imagination

Ce n’est pas la première fois qu’une structure sur Mars stimule l’imagination. La «structure» la plus connue est le «visage» sur Mars, que l’on semble discerner sur une photo prise en 1976 par la sonde Viking 1.

Selon les géologues planétaires de la NASA, il s’agit toutefois bel et bien d’une formation naturelle. En 1998, une nouvelle photo a d’ailleurs été prise avec une meilleure résolution et l’apparence d’un visage laisse place à un plus banal massif rocheux.

L’Agence spatiale européenne explique dans une page consacrée à ce phénomène que c’est l’angle du soleil sur la structure qui créait l’illusion d’un visage.

Plus récemment, certains ont cru voir une «porte pharaonique» dans le flanc d’une falaise martienne, racontait en 2022 David Rothery, professeur de géologie planétaire à l’Open University du Royaume-Uni. La structure en question mesure pourtant à peine un pied de haut: il s’agit en fait des restes de dunes de sable durci, qui ont été érodées par le vent.

Il faut enfin se rappeler que de voir des visages ou des structures familières qui n’existent pas est un phénomène courant. Ça s’appelle la paréidolie, et ça fait partie des mécanismes par lesquels notre cerveau est capable de donner très rapidement du sens à des informations disparates — mais avec le risque que, parfois, on «voit» du sens là où il n’y en a pas.