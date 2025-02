Planter un drapeau américain sur Mars?

envoyer en orbite terrestre au moins une dizaine de réservoirs de méthane et d’oxygène liquide dont la fusée aura besoin pour son long voyage;

développer un système de support de vie qui fonctionnera sans failles pendant deux ans;

des combinaisons spatiales adaptées à l’environnement martien;

des abris martiens contre les radiations;

et possiblement, un système pour extraire de l’oxygène de l’atmosphère martienne afin de ravitailler les réservoirs pour le voyage de retour.

La distance moyenne Terre-Lune est de «seulement» 384 000 km, alors que la distance moyenne Terre-Mars est de 62 millions de km.

Qui va payer?

Pour l’instant, une partie du budget de la NASA est occupée par le retour sur la Lune. La mission Artemis 2 en orbite lunaire est prévue pour l’automne 2025 avec un astronaute canadien à son bord. Et les alunissages d’Artemis 3, 4 et 5 sont prévues entre 2027 et 2029.

Même si des compagnies privées sont impliquées, la NASA reste celle qui paie les factures. Or, dans son dernier budget, cette agence gouvernementale a subi une coupe de 2%.

Insérer une mission martienne dans les quatre prochaines années signifierait donc de considérablement retarder ces missions, voire de les annuler.

Abandonner la Lune?

Les observateurs n’ont pas manqué de remarquer que, s’il a parlé de Mars le 20 janvier, le nouveau président n’a pas du tout parlé de la Lune, alors qu’il en avait fait le cœur du programme spatial pendant son premier mandat.