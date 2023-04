3000 photos pour produire le premier atlas de la planète Mars

3000 photos: c’est le nouvel atlas de la planète Mars, réalisé par une sonde spatiale au cours des deux dernières années.

L’engin en question, appelé Hope, conçu et financé par les Émirats arabes unis (EAU), tourne autour de la planète rouge depuis février 2021.

En plus d’étudier les interactions entre les tempêtes de sable et l’atmosphère — sa mission première — il s’est employé à prendre des photos de l’ensemble de la surface.

En orbite éloignée de Mars

Et il peut prendre ces photos parce qu’il se trouve sur une orbite plus éloignée (variant entre 20 000 et 45 000 kilomètres) que ses prédécesseurs, comme Mars Global Surveyor.

Alors que ces derniers ont pu prendre des photos très détaillées de certains secteurs de la planète, Hope peut offrir une vue d’ensemble.