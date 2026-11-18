«Inconnu égale danger, tout le monde sait ça.» Voilà une idée reçue que la romancière Freida McFadden tente de démolir en concoctant une intrigue qui accomplit exactement le contraire dans Le dîner, une aventure dont vous êtes le héros.

Le déroulement de ce roman ne dépend que de vous. À la fin de chaque chapitre, vous devez faire un choix qui peut vous conduire à la page suivante ou vers un autre chapitre plus loin. Et selon la décision prise, le récit part dans un sens… ou dans un autre.

L’auteure vous recommande de ne pas lire son roman de façon linéaire.

Dîner chic dans un manoir isolé

Le personnage principal est Sloan, une jeune femme fauchée à qui sa meilleure amie propose un contrat très lucratif de serveuse d’un soir lors d’un dîner chic dans un manoir complètement isolé.

Les convives sont membres du Club des aventuriers du goût. Le plus souvent, ils bouffent des animaux exotiques.