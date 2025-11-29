Un premier Canadien autour de la Lune d’ici avril

L'astronaute Jeremy Hansen rencontrait des élèves de 3e année de l’école Cornell Junior, à la succursale Cedarbrae de la bibliothèque publique de Toronto, ce mercredi 26 novembre. Photos: Agence spatiale canadienne
Publié 29/11/2025 par François Bergeron

En avril prochain, voire dès février «si la fusée est prête», l’astronaute canadien Jeremy Hansen s’envolera vers la Lune avec trois Américains dans le cadre de la première mission spatiale habitée autour de notre satellite naturel depuis plus de 50 ans: Artemis II.

L’objectif est de tester la capsule Orion et les systèmes qui permettront le retour des humains sur le sol lunaire dès 2027 (la mission Artemis III), a-t-il expliqué en entrevue à l-express.ca au cours d’une visite à Toronto la semaine dernière.

Plus tard, une mission Artemis IV assemblera la station orbitale Gateway appelée à assister l’exploration de la Lune et, éventuellement, à desservir une base permanente. Cet embryon de «ville» sera évidemment baptisé Artemis, du nom de la déesse grecque de la Lune et de la chasse.

L’astronaute canadien Jeremy Hansen. Photo: Robert Markowitz

En 2022 (Artemis I), on a déjà envoyé la capsule Orion sans équipage autour de la Lune. Lors de la mission Artemis II, qui durera dix jours, le colonel Hansen ira plus loin que tout autre Canadien avant lui, «à 39 fois la vitesse du son».

«Le Canada deviendra ainsi le deuxième pays au monde (après les États-Unis) à envoyer un humain dans l’espace lointain: nous avons de quoi être fiers!»

Un livre pour enfants

Jeremy Hansen était de passage à la succursale Cedarbrea de la bibliothèque de Toronto, ce 26 novembre, pour jaser de ces nouvelles étapes de l’exploration spatiale avec une classe de 3e année de l’école Cornell Junior.

L’Agence spatiale canadienne y lançait le livre électronique pour enfants gratuit Cap sur la Lune! Une version imprimable et des dessins à colorier des personnages seront aussi publiés.

Le livre numérique Cap sur la Lune!, de l’Agence spatiale canadienne.
L’astronaute Jeremy Hansen à Toronto ce mercredi 26 novembre.

Les jeunes l’ont bombardé de questions sur son parcours, sur les dangers des vols spatiaux, la sensation au décollage de la fusée, la nourriture à bord, «et bien sûr sur des détails comme: comment on va aux toilettes dans la capsule».

«Les astronautes craignent beaucoup moins les radiations, les effets de l’apesanteur ou l’isolement», explique-t-il. «Notre hantise, c’est l’échec d’un système à bord. C’est pourquoi il faut constamment tester le matériel et s’entraîner à parer à toute défaillance technique.»

«Mais j’ai pleinement confiance en la capsule Orion», dit-il.

Départ pour la Lune.
La capsule Orion séparée de son module de services au retour vers la Terre.

Face cachée et lever de Terre

La mission Artemis II marquera aussi le deuxième vol d’essai de la fusée SLS (Space Launch System), construite par Boeing. La capsule Orion est conçue par Lockheed Martin, et son module de services par l’Agence spatiale européenne (ESA).

Space X et Blue Origin planchent chacun sur un alunisseur pour 2027. «Celui de Space X est beaucoup plus gros que le LEM des missions Apollo», indique Jeremy Hansen.

Les quatre astronautes, qui auront la chance de voir un «lever de Terre» au-dessus de la Lune, feront deux fois le tour de la Terre afin d’atteindre la vitesse permettant d’aller jusqu’à la Lune. Orion passera derrière la Lune, qui fera l’objet de plusieurs observations.

La mission sera lancée depuis le centre spatial Kennedy de la NASA, en Floride, et amerrira dans l’océan Pacifique, à son retour sur Terre.

Le voyage de 8 à 10 jours de la mission Artemis II.
La face cachée de la Lune photographiée par la capsule Orion lors de la mission inhabitée Artemis I.

Pilote de CF-18

Né à London, Ontario, en 1976, le colonel Hansen a grandi sur une ferme. Comme plusieurs cosmonautes depuis les années 1960, il est pilote de chasse (CF-18). Formé au Collège militaire royal de Saint-Jean et diplômé en sciences spatiales du Collège militaire royal du Canada à Kingston, il a été sélectionné par l’Agence spatiale canadienne en 2009.

Et, oui, a-t-il confirmé aux élèves de Toronto, aller dans l’espace est son rêve depuis l’enfance. «Dans mon imagination, ma cabane dans un arbre était une fusée», dit-il. Plus tard, il a aussi été inspiré par Jules Verne et par la science-fiction.

Au cours de son entraînement, il a notamment participé à des simulations de vie dans l’espace en passant plusieurs jours dans des cavernes en Sardaigne, ainsi que dans un laboratoire sous-marin au large de la Floride.

Ce n’est toutefois qu’en 2023 qu’il a été affecté à la mission Artemis II.

De la Terre à la Lune, Autour de la Lune
Les romans prophétiques de Jules Verne: De la Terre à la Lune (1865) et Autour de la Lune.
Objectif Lune, On a marché sur la Lune
L’une des plus célèbres aventures de Tintin, par Hergé: Objectif Lune (1953) et On a marché sur la Lune.
Andy Weir
Artemis est le titre du deuxième roman d’Andy Weir paru en 2017. L’action se déroule sur une base lunaire. Son premier roman, The Martian (2011), a connu un immense succès, promis aussi au troisième, Project Hail Mary (2021).

Collaboration internationale

Dirigé par la NASA, cet effort mise sur une collaboration des agences spatiales canadienne, européenne, japonaise, des Émirats arabes unis et de plusieurs partenaires commerciaux.

Le Canada fournira notamment à la station Gateway une nouvelle génération de «bras» robotisé: le Canadarm3.

L’Agence spatiale canadienne vise la Lune, mais aussi, un jour, la planète Mars. La station orbitale et la base lunaire ont leurs propres objectifs scientifiques, mais elles permettent aussi de mieux se préparer pour des voyages similaires vers Mars.

«Je suis confiant que l’arrivée d’humains sur Mars est quelque chose que vais voir dans ma vie», affirme Jeremy Hansen.

