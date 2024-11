Quête de vie sur Europe, la lune de Jupiter

Quant à Juice, il vise, comme son nom l’indique, les lunes glacées Europe, Ganymède et Callisto.

Mais si les Terriens qui ont envoyé ces deux sondes spatiales sont chanceux, elles pourraient se trouver au bon endroit pour analyser la composition chimique d’un de ces geysers: la présence de matériel organique pourrait être la preuve attendue.

Les Terriens ne comptent pas seulement là-dessus. Les neuf instruments à bord de Clipper auront à mener des analyses géophysiques — pour comprendre comment ces crevasses se font et se défont — et chimiques.

Les interactions entre la glace, la planète géante qui domine le ciel et les autres grandes lunes proches, ont inévitablement créé, après des millions d’années, une chimie complexe, laquelle fascine les astronomes — et ce, qu’il y ait de la vie ou non.

Astrobiologie

L’ensemble des données pourrait pointer vers des zones plus intéressantes que d’autres — peut-être où l’océan affleure plus souvent jusqu’à la surface — et fournir ainsi des cibles pour de futures missions.