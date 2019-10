Saturne a maintenant plus de lunes que Jupiter

20 nouvelles lunes d’un seul coup: c’est ce dont les manuels d’astronomie viennent d’hériter pour la planète Saturne, qui dépasse du coup sa rivale Jupiter, avec 82 lunes contre 79.

D’autres découvertes sont probablement à venir — autant autour de Saturne que de Jupiter — considérant que la plupart des nouvelles venues font à peine 5 km de large, aux limites de ce qui est détectable aujourd’hui.

Elles ont aussi en commun de tourner autour de Saturne sur des orbites très allongées, ce qui les rend encore plus difficiles à détecter: la plus «proche» est ainsi à 17 millions de kilomètres de la planète géante, dont les anneaux, à titre de comparaison, se trouvent à moins de 200 000 kilomètres.

Les plus «anciennes» des 20 lunes avaient été photographiées en 2004 et 2005, mais ce n’est que des années plus tard qu’elles ont été «redécouvertes»: une analyse des photos de l’époque a permis de confirmer qu’il s’agissait bel et bien de lunes, et non d’astéroïdes qui n’auraient fait que passer dans le voisinage.

L’Union astronomique internationale vient de confirmer leur statut de lunes — une annonce plutôt rare pour 20 d’un seul coup.