50e anniversaire d’Apollo 11 : une révolution scientifique et culturelle

En outre, de nombreux outils et matériaux révolutionnaires sont inventés, parmi lesquels: la chaussure lunaire qui donnera naissance aux chaussures de sport telles qu’on les connaît aujourd’hui; des combinaisons ignifuges et légères utilisées plus tard par les pompiers; une version miniature du défibrillateur actuel; les premiers panneaux solaires; l’aspirateur sans fil et bien d’autres encore.

De grands apports scientifiques

Certes, en pleine guerre froide entre les États-Unis et l’URSS, les sciences ne sont pas le moteur premier de la conquête lunaire.

«On est allés sur la Lune pour les mauvaises raisons», estime Robert Lamontagne. «C’était avant tout pour gagner la course spatiale, pour une dimension politique, un prestige national.» Malgré tout, les sciences prennent une place croissante au cours des missions successives d’Apollo.

Au total, 382 kilos de roche lunaire sont rapportés entre 1969 et 1972. Leur analyse est à l’origine de l’une des découvertes les plus importantes de l’astronomie: la Terre et la Lune ne formaient un jour qu’un seul et même astre. La Lune serait née d’une collision cataclysmique entre un objet céleste et la Terre il y a plus de 4,4 milliards d’années.

Des morceaux de Terre sur la Lune

Début 2019, les scientifiques analysent un morceau issu de la mission Apollo 14 en 1971, conservé intact jusque-là. Ils remarquent à l’intérieur une incrustation d’un morceau de roche provenant de la Terre.