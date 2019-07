50e anniversaire d’Apollo 11 : quand l’homme décrocha la Lune

En réponse, la NASA est fondée en 1958. L’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace a un but pour les Américains: rattraper leur retard dans la course à l’espace.

«La menace de frappes nucléaires était bien présente. Si les Soviétiques avaient la technologie nécessaire pour faire décoller une fusée, ce pourrait bien être la fin pour le monde occidental», replace dans le contexte Michael Unger.

Un exploit national

Le 25 mai 1961, lors d’un discours au Congrès, le président Kennedy affiche sa volonté d’envoyer un Américain sur la Lune. Afin de franchir cette «Nouvelle Frontière», Kennedy lance le programme spatial Apollo la même année, l’alimentant d’«un énorme afflux d’argent et de matière grise», souligne Michael Unger.

Au total, près de 400 000 personnes participeront au programme et 25 milliards $ seront injectés (soit plus de 150 milliards $ ajustés à 2019), un budget «astronomique» représentant jusqu’à 4% du PIB national.

Les missions progressent vite. Le premier satellite américain, Explorer I, est mis en orbite en 1958. Le premier astronaute, Alan Shepard, est envoyé dans l’espace en mai 1961, devancé seulement d’un mois par Youri Gagarine. Entre octobre 1968 et mai 1969, les missions Apollo 7, 8, 9 et 10 sont exécutées, servant de répétitions.