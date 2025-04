Il y a de l’eau sous la Lune, mais pas partout

Il y a de l’eau dans le sous-sol de la Lune, mais il semble y en avoir beaucoup moins sur la face cachée que sur la face visible. C’est ce que révèle une équipe chinoise dans la revue Nature.

La différence, écrivent ces chercheurs, est possiblement en lien avec la topographie des deux hémisphères. La face cachée est criblée de cratères. La face visible, c’est-à-dire celle qui est continuellement tournée vers nous, contient beaucoup de régions lisses — celles qu’on appelle les «mers».

Origine mouvementée

Mais en quoi cette topographie a-t-elle pu exercer une influence sur la présence, ou non, d’eau, ça reste un mystère.

Au-delà de l’apparence actuelle de ces deux hémisphères, cette présence distincte d’eau pourrait toutefois «fournir des indices» sur les impacts géants qui ont constitué la Lune à son origine.

Près du pôle Sud

Chose certaine, il y a bel et bien de l’eau là-haut, et ce n’est plus une surprise. Il y a des décennies qu’on soupçonne sa présence.