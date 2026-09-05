Un polar italien au vocabulaire très coloré

polar, Piergiorgio Pulixi, La Mariée silencieuse
Piergiorgio Pulixi, La Mariée silencieuse, roman traduit de l’italien par Anatole Pons-Reumaux, Paris, Éditions Gallmeister, 2026, 448 pages, 46,95 $.
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Publié 05/09/2026 par Paul-François Sylvestre

Elle est une fille en or, dévouée et responsable, aucune ombre au tableau. Son assassinat à Milan et huit mois d’enquêtes infructueuses sont au cœur du polar La Mariée silencieuse de Piergiorgio Pulixi.

Cette victime italienne est Maria Donata, fille du vigneron Italo Seu, de Sardaigne. Elle fait partie des statistiques sur les crimes contre les femmes qui se multiplient de mois en mois à un rythme tragiquement exponentiel.

Alibis

Ces attaques et le meurtre de Maria Donata ont un point commun: «elles semblent être l’œuvre du compagnon, de l’ex, de l’amant, etc., mais ces gens-là sont introuvables ou bien ils ont des alibis inattaquables.»

Lorsque Maria Donata est trouvée morte, elle porte une robe de mariée trop grande pour sa taille, d’où le titre du roman. Le policier Vito Strega estime que l’éros est le sentiment le plus mortel, celui qui déclenche les pulsions meurtrières les plus sauvages.

C’est Italo Seu, le père de Maria Donata, qui exige que l’enquête soit relancée. Il s’occupe de son petit-fils Pippo, 3 ans, et ne lui a pas dit que sa mère est décédée.

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Italo et Pippo sont éminemment attendrissants, ce qui crée un problème. «L’émotion est notre principale ennemie. Elle pourrait nous empêcher de voir des détails importants.»

Milan

L’action se déroule en très grande partie à Milan qui est présentée comme une métropole où l’isolement et l’abandon font plus de victimes que le cancer. Sans compter que les policiers doivent rassurer la population «quant à la déferlante de crimes qui submergeait Milan».

En lisant La Mariée silencieuse, j’ai découvert qu’il existe des hommes au profil de «l’incel à tendance haineuse». Il s’agit de célibataires involontaires qui sont membres d’une communauté en ligne partageant une même frustration quant à leur incapacité à établir des relations avec des femmes.

«Via Stelvio Novate Milanese, agglomération de Milan», c’est ainsi que commence le premier chapitre du roman. La majorité des 74 chapitres s’ouvre sur le nom d’une rue ou d’un lieu, le plus souvent à Milan, parfois en Sardaigne.

«– Vous êtes sarde.

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– Et vous vénitien.

– Eh oui. Chacun ses défauts…»

Dialectes sarde et vénitien

Plusieurs mots sardes ou vénitiens sont maintenus dans le texte italien orignal et dans la version française, avec traduction en bas de page. Voici quelques exemples: balossa (imbécile en sarde), va’ in mona (va te faire foutre en vénitien), callona (crétine en sarde), ti xe scapeà (tu es fou en vénitien).

Il y aussi des mots en français dans le texte original: crêpe de Chine, chantilly rebrodé, sa protégée.

Toujours du côté style, au lieu de dire qu’un personnage est de retour d’un voyage, Piergiorgio Pulixi écrit que «notre Ulysse est enfin rentré à Ithaque».

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Rapports officiels et ce que l’on sait

Son vocabulaire nuancé décrit bien les soupçons, menaces et pressions qui ne peuvent pas figurer dans un rapport officiel de la police.

Parlant de rapport officiel, dans le milieu des enquêtes policières il arrive souvent que les questions restées en suspens demeurent plus nombreuses que les réponses obtenues.

L’auteur signe un roman illustrant à quel point tuer n’est pas si difficile que ça. Vivre avec ce qu’on a fait, en revanche, use tour à tour l’âme, l’esprit et le corps.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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