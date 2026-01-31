À la découverte d’un auteur italien de romans noirs et de thrillers

Piergiorgio Pulixi

Piergiorgio Pulixi, Si les chats pouvaient parler, roman italien traduit par Anatole Pons-Reumaux, Paris, Éditions Gallmeister, 2025, 330 pages, 36,95 $.
Publié 31/01/2026 par Paul-François Sylvestre

Il y a peu de milieux aussi cruels et toxiques que l’édition. Voilà ce que semble vouloir illustrer Piergiorgio Pulixi en signant Si les chats pouvaient parler, un ouvrage où la mort d’un auteur de romans policiers ne laisse personne indifférent, y compris deux mascottes félines.

Pulixi nous fait d’abord connaître Marzio Montecristo, propriétaire très malcommode de la librairie Les Chats Noirs, située en Sardaigne. Nous découvrons aussi l’énigmatique Aristide Galeazzo, célèbre auteur italien de romans policiers.

Polar en croisière

Galeazzo a accepté d’écrire le dernier chapitre de son nouveau roman à bord du bateau de croisière Mise en abyme, qui fait le tour de la Sardaigne en guise de campagne de marketing.

Dès le premier jour, le romancier annonce aux croisiéristes et journalistes qu’il entend signer l’arrêt de mort de son très populaire inspecteur Brizzi.

«Brizzi va mourir, et tous ces gens qui se nourrissent de son succès comme des sangsues vont devoir trouver d’autres sources de revenus. J’en ai assez qu’on se moque de moi.»

Un libraire et un policier

La croisière littéraire qui devait être une sorte d’hommage culturel à Mort sur le Nil, d’Agatha Christie, devient plutôt une enquête criminelle puisque c’est Galeazzo qu’on trouvera sans vie dans la bibliothèque du bateau.

Le libraire Marzio Montecristo se joint au seul policier à bord pour mener les interrogatoires.

Les deux hommes commencent par se demander qui aurait pu tirer profit de la mort de Galeazzo. En découvrant que le meurtre a été orchestré avec un soin macabre, ils ne tardent pas à reformuler leur question: qui aurait eu le plus à perdre si Aristide était resté en vie?

Détesté de ses proches

Il est évident que les seules personnes qui ont de l’estime pour Aristide Galeazzo sont ses lecteurs. Tous les autres, à commencer par ses proches, ont plus de raison de le haïr que de l’aimer.

La solution de l’énigme réside dans la manière dont l’écrivain a été tué. Dès que les enquêteurs auront compris précisément «comment», arriver au «qui» sera un jeu d’enfant.

Ils auront l’aide de Miss Marple et Poirot, les deux mascottes félines de la librairie Les Chats Noirs, également à bord du bateau de croisière Mise en abyme.

Monde concurrentiel

Si les chats pouvaient parler est un roman où on apprend que tué ou être tué demeure la loi pour ceux qui veulent jouer les premiers rôles dans un monde aussi concurrentiel et précaire que celui de l’édition.

Piergiorgio Pulixi nous révèle aussi que le mariage n’est que l’officialisation de la tromperie.

Le style de Piergiorgio Pulixi demeure assez coloré. Il écrit que le ton monocorde d’un personnage «semblait inciser l’air comme un bistouri». Ou encore qu’une femme fait claquer ses talons «à la manière d’un métronome». Si un homme est prévisible, c’est comme «les cycles de la lune».

Piergiorgio Pulixi

Piergiorgio Pulixi est né en 1982 à Cagliari dans le Sud de la Sardaigne. Ses romans policiers sont traduits dans une vingtaine de pays et sont devenus des best-sellers internationaux.

Lauréat de nombreux prix, il est considéré comme l’un des principaux représentants de la nouvelle génération d’auteurs italiens de romans noirs et de thrillers.

Ne manquez pas!

