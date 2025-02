Brillant polar de l’Ontarien Rick Mofina

Un couple qui vit des moments difficiles, une épouse qui disparaît, des soupçons qui pèsent sur le mari, une preuve irréfutable de décès qui s’avère fausse, autant de pistes qui confèrent au roman Son dernier adieu, de l’Ontarien Rick Mofina, le titre de véritable page-turner.

Alors que le soleil se lève sur la grande région de Buffalo, Greg Griffin n’a pas le choix; il doit appeler la police et signaler la disparition de sa femme Jennifer, qui n’est pas rentrée après la réunion de son club de lecture le soir précédent.

Une vaste campagne de porte-à-porte dans la région ne donne aucun résultat probant.

Le mari est le premier suspect

Greg est soumis à des empreintes digitales, au polygraphe et à un test d’ADN; ses appareils électroniques sont perquisitionnés et son domicile est passé au peigne fin. On lui dit que tout cela est fait au nom de «la procédure habituelle».

Le mari estime pour sa part que les détectives savent quelque chose qu’ils ne lui révèlent pas…