Nouveau polar de Scott Thornley campé dans le Centre-Sud ontarien

Scott Thornley, À feu nourri
Scott Thornley, À feu nourri, roman traduit de l’anglais par Éric Fontaine, Montréal, Édition Boréal, collection Noir, 2025, 510 pages, 32,95 $.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 06/09/2025 par Paul-François Sylvestre

Nouvelle enquête pour l’inspecteur MacNeice à Hamilton, lieu qui prend le nom de Dundurn dans le roman À feu nourri de Scott Thornley. Un mort, un disparu, plusieurs victimes non confirmées, MacNeice voit peu à peu se confirmer ce qu’il redoute: des tueurs à gages sont en ville et les contrats ne manquent pas.

Pour les lecteurs et lectrices du Centre-Sud ontarien, les lieux d’action sont familiers. D’un chapitre à l’autre, nous nous promenons de Grimsby à Burlington, nous prenons une sortie de l’autoroute 403, nous nous arrêtons sous les arbres de Niagara Parkway, nous croisons les rues Kenilworth et King (bien connues à Hamilton), nous composons l’indicatif régional 905.

D’une erreur à l’autre

Nous n’avons pas à nous aventurer bien loin pour découvrir que la nature humaine semble suivre une drôle de règle: si une personne fait une grosse connerie, elle a souvent tendance à en faire une seconde pour essayer de réparer la première.

L’inspecteur MacNeice fonctionne à l’adrénaline et à la caféine. Il sait bien que «le champ de bataille le plus effrayant est celui qui se trouve entre vos deux oreilles.» MacNeice est entouré de subalternes qui ont chacun des caractéristiques particulières.

Pour l’un, le diable est dans les détails. Pour l’autre, elle vole comme le papillon et pique comme l’abeille. Sous oublier celui pour qui une enquête est comme un sac de pistache: «il y en a toujours une qui refuse de s’ouvrir». Ou celui qui n’hésite pas à avouer: «J’ai pas peur de dire que j’ai eu peur en ostie.»

Publicité

L’odorat du chien

Dans cette enquête, un précieux témoin est Jack, un chien dont le témoignage ne serait pas accepté en cour, mais qui encourage MacNeice dans sa démarche.

On apprend que, dans un stade plein à craquer, en dépit de l’odeur de chaque personne présente, certains chiens sont capables de détecter une odeur précise même si elle se trouve à l’autre bout des tribunes.

Il y a un criminel qui aime utiliser un mot choc. Il dit «incroya-fucking-blement», et explique que l’insertion d’un mot à l’intérieur d’un autre en créé un nouveau, «un néologisme en quelque sorte. Je ne suis pas certain que ça va passer à l’usage, mais ça force l’admiration.»

Rebondissements

Quand MacNeice donne un ordre, il obtient presque toujours ce genre de réponses: «C’est comme si c’était fait, inspecteur… Ce sera fait dans l’heure… Je suis déjà sur le coup, inspecteur… C’est déjà fait, il ne devrait pas tarder à me répondre… Le laboratoire médicolégal envoie une équipe de geeks.»

Pour vous donner une idée des soubresauts de cette enquête, je mentionne tout simplement que pour avoir une bonne chance de survie, il aurait fallu qu’un protagoniste ne finisse pas dans… la chambre de combustion d’un crématorium.

Publicité

Quand le patron de MacNeice le supplie de lui dire qu’il reprend le contrôle de la situation, l’inspecteur lui répond: «Nous sommes dans le feu de l’action, monsieur. Il est difficile de parler de contrôle dans de tels moments.»

Pas de retraite pour MacNeice

Quand MacNeice laisse ses pensées dériver, l’une d’elles se refuse à bouger, «celle de prendre une retraite anticipée et de partir à la pêche, là où les poissons étaient gros et les conversations limitées».

Ce n’est pas pour demain car je soupçonne Scott Thornley d’être déjà en train de concocter une nouvelle enquête pour son inséparable inspecteur.

Scott Thornley

Originaire de Hamilton, Scott Thornley est membre de l’Académie royale des arts du Canada et de l’Ordre du Canada. Sa série de romans policiers consacrée à l’inspecteur MacNeice, qui compte maintenant cinq tomes, a remporté un franc succès au Canada et à l’étranger.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur