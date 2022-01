Plus de cadavres que d’enquêteurs chez Scott Thornley

«Dans quelle histoire de cinglés on s’est foutus?»

«Avec toi, faut toujours que ça vire en film d’horreur.»

«Il y a plus de cadavres que d’enquêteurs.»

Intrigue complexe

L’intrigue du roman devient une affaire à la fois limpide et complexe. On est submergé par des corps et par des scénarios pas possibles.

Le tueur traque ses victimes, connaît leurs habitudes, sait exactement où elles se trouvent à un moment précis, frappe rapidement, sans prévenir, puis disparaît, ni vu ni connu.