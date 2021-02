Six doses de fiction policière

Ancien consultant auprès des tribunaux, enquêteur et formateur dans le domaine de l’antiterrorisme, Don Winslow est l’auteur de 21 best-sellers internationaux. Son tout dernier ouvrage s’intitule Le prix de la vengeance et comprend six novellas.

Ces petites doses de fiction policière couvrent toute la gamme allant des thrillers graveleux et sanglants à une rencontre humoristique avec un chimpanzé armé d’une arme à feu.

Personnages récurrents

Les lecteurs de longue date seront heureux de voir certains de ses personnages récurrents faire des apparitions ici et là.

Mais rassurez-vous, si vous n’avez jamais rencontré le casting de Winslow auparavant, vous ne vous sentirez pas perdus. Le nouvelliste veille à ce que chaque personnage et chaque histoire soient autonomes.

Personnages crédibles

La plupart des récits incluent des thèmes sérieux et prudents de corruption, de vengeance, de perte et de rédemption. Mais à maintes reprises, Winslow crée des personnages profondément crédibles en mettant en évidence leurs désirs et les revers dans la réalisation de ces désirs.