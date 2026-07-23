Un outil de dépistage de la démence adapté en français à Toronto

Un projet d’adaptation en français d’un nouveau test de dépistage de problèmes cognitifs, comme la démence, recrute des participants francophones pour évaluer la version expérimentale avant sa mise en service généralisée.

Le Toronto Cognitive Assessment (TorCA) est disponible en anglais depuis 2018, après trois ans d’élaboration par des professionnels de la Toronto Dementia Research Alliance (TDRA).

«Le TorCA est un outil intermédiaire entre les brefs tests de dépistage existants et les évaluations neuropsychologiques exhaustives, ce qui le rend unique», résume Josée Rivest, professeure adjointe en psychologie au Collège Glendon de l’Université York, qui pilote le projet d’adaptation du test en français.

Un dépistage rapide et plus simple

Le test TorCA peut déterminer le profil et des difficultés cognitives en une heure. Il peut être donné par du personnel médical non spécialisé, et donc accessible dans les communautés rurales et éloignées.

Une évaluation neuropsychologique complète, à titre de comparaison, peut prendre jusqu’à six heures et coûter autour de 3000$ dans le secteur privé, sans être couverte par l’assurance maladie de l’Ontario, rappelle Josée Rivest.