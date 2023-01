Un nouvel organisme acadien pour le rayonnement de la langue française

Un nouveau «Cercle acadien de la langue française» veut mettre l’accent sur le rayonnement du français dans les collectivités acadiennes.

«Je crois toujours en une Acadie résolument francophone. Pas une Acadie bilingue et qui, de plus en plus, pense, parle, agit et ne se préoccupe que du bilinguisme comme vecteur de développement», informe le président-fondateur Mathieu Gérald Caissie.

«Le Cercle est là pour la langue française, et uniquement pour la vitalité de la langue française.»

Une tribune de la francophonie acadienne

Selon lui, le nouvel organisme verra à sensibiliser le public sur la pérennité de la vie française en Acadie. Il vise à rassembler des citoyens qui souhaitent contribuer au rayonnement de la langue française dans les collectivités acadiennes.

Le Cercle acadien de la langue française aura comme mission première de fédérer les forces vives politiques, économiques, juridiques et universitaires de l’Acadie du Nouveau-Brunswick au profit du fait français et de la vitalité de la langue française.