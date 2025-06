Un militant allemand parcourt le Canada à vélo pour promouvoir la protection des eaux

Le voyage de 2011 était similaire à celui de cette année; il est parti de Vancouver pour se rendre en Alaska. M. Lüttgen espère que s’il parvient à transmettre aux autres son émerveillement et son amour pour la beauté naturelle du Canada, cela les convaincra de l’importance de préserver et protéger l’eau propre qui la nourrit.

Rencontres et conversations

Lorsqu’il parle de son attachement profond au Canada, M. Lüttgen mentionne les personnes qu’il a rencontrées au cours de ses voyages. Au cours du trajet actuel, il dit avoir eu de bonnes conversations, et de nombreuses personnes l’ont aidé en lui fournissant de la nourriture, de l’eau, des lieux d’hébergement, et bien plus encore.

«Cela me donne du courage. Lorsque je rencontre des gens et que nous avons une bonne conversation, ou que quelqu’un me donne une barre de chocolat ou autre chose, cela me donne la force de continuer. Je peux être fatigué et rencontrer un homme ou une femme sympathique, et les 5 ou 10 kilomètres suivants sont plus faciles à parcourir,» raconte-t-il.

À ces personnes, M. Lüttgen a demandé d’écrire des messages sur le gros œuf coloré qu’il remorque à vélo.

Un vote pour le prochain voyage de l’oeuf

L’œuf est un conteneur creux sur roues, accroché au vélo. C’est là qu’il range les provisions pour son voyage. Mais c’est aussi un objet de conversation coloré. On y trouve de petites peintures et, au cours de son voyage, il s’est aussi couvert de mots de soutien à la mission.