Un lien fort entre études postsecondaires et langue de travail

Chez les personnes de langue maternelle anglaise ou tierce, le fait d’avoir obtenu un diplôme d’un établissement francophone faisait grimper à 20% l’utilisation du français de façon prédominante au travail… Comparativement à 2% lorsque le diplôme avait été obtenu dans un établissement bilingue… Et 1% dans un établissement anglophone.

Pas de surprise sur le terrain

Mariève Forest, présidente et chercheuse principale de la firme de recherche sociale appliquée Sociopol, indique ne pas être étonnée par les données de l’étude, qui concordent avec ses connaissances du terrain.

«Il semble que le fait d’étudier en français en contexte minoritaire suscite un attachement plus grand à l’élément de la langue», observe-t-elle.

«Probablement que les compétences linguistiques jouent aussi puisqu’on approfondit notre sécurité linguistique en français. On est donc plus attirés par des emplois dans la langue dans laquelle on a étudié», ajoute la chercheuse.

Martin Normand, directeur de la recherche stratégique et des relations internationales à l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), abonde dans le même sens. «Ce ne sont pas des résultats qui nous ont surpris. Intuitivement, on s’attendait à ce qu’il y ait une continuité linguistique, une plus grande propension à travailler en français quand on fréquente les établissements francophones.»