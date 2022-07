Un film ontarien bilingue… mais pas sur le bilinguisme

Le directeur photo était l’un des seuls qui ne parlaient pas français, mais cela ne l’a pas dérangé. Il est habitué aux environnements multilingues, qu’il apprécie. Enfant de diplomates hollandais envoyés en Amérique latine, il parlait néerlandais à la maison, anglais avec ses soeurs parce qu’ils allaient à l’école américaine, et espagnol.

Il lui est arrivé de travailler sur des tournages en anglais, mais de parler espagnol avec un collègue plus à l’aise dans cette langue. Les points communs aident à cimenter les relations.

La clef, c’est simplement d’être attentif à si l’on exclut d’autres personnes, et donc de pouvoir changer de langue rapidement si cela devient le cas.

Pourquoi pas d’autres films bilingues?

Onno Weeda s’étonne de trouver les habitants d’Ottawa plus à l’aise de montrer qu’ils parlent à la fois français et anglais, que ceux de Toronto, où il habite. Peut-être parce que tout le monde est bilingue à Ottawa, alors qu’à Toronto on part du principe que les autres ne parlent pas français.

C’est désormais bien vu de parler français en contexte majoritairement anglophone, et c’est très répandu de passer d’une langue à l’autre. Karolyne Pickett pense qu’il est temps que cela soit montré au cinéma. Si son film est visionnaire sur la santé mentale, le sera-t-il sur le bilinguisme à l’écran?