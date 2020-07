Un budget de 240 millions $ pour Viamonde à la rentrée

Réussite des élèves

«Le personnel du Conseil scolaire Viamonde met l’accent sur l’amélioration de la réussite de chaque élève qui nous est confié afin de promouvoir un milieu scolaire valorisant, sécuritaire, inclusif et accueillant», précise la présidente Sylvie A. Landry.

Rappelons que la cohorte des 537 finissantes et finissants 2020 des écoles secondaires de Viamonde a célébré sa graduation de façon virtuelle cette année.

Les cérémonies ont eu lieu les 24 et 25 juin sur la plateforme Teams. Vêtu de leur toque et mortier, chaque élève a eu droit à une remise de diplôme mémorable, dans le confort de sa maison, accompagné de près ou de loin par sa famille, ses amis et le personnel du Conseil scolaire Viamonde.

Plus de 2 000 familles se sont ainsi connectées, parfois même de l’extérieur du Canada, ainsi que plusieurs invités d’honneur, pour assister à ce moment important dans la vie des jeunes et pour les encourager.