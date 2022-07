Nature grandiose et aventures spectaculaires dans l’Ouest canadien

Soleil de minuit

On peut revivre la ruée vers l’or du Klondike dans un circuit de 6 jours (Whitehorse-Dawson). L’été est le temps d’y aller pour profiter du soleil de minuit et des Discovery Days en août à Dawson.

Les ours polaires, caribous, morses et baleines vous intéressent? Alors partez pour des Aventures en terres lointaines du Nunavut. Avec ses 507 451 km2, l’île de Baffin «compte pour plus du quart de cette contrée nordique et constitue la cinquième plus grande île du monde».

Le guide propose aussi quelques grands tours, dont La route des totems (13 jours). Ce trajet s’étend de Winnipeg à l’archipel Haïda Gwaii (C.-B.). Les parcs nationaux de Banff et Jasper sont inclus et on recommande une excursion en kayak dans les fjords à Prince Rupert.

Gastronomie et musique

Pour chaque province et territoire, il y a des suggestions de mets régionaux à essayer et quelques chansons à écouter sur la route. On signale que le chanteur et musicien Daniel Lavoie est originaire du Manitoba, tout comme l’écrivaine Gabrielle Roy.

Ouest canadien – 50 itinéraires de rêve est truffé de photos spectaculaires. De la majestueuse côte Pacifique de la Colombie-Britannique aux vastes Prairies de la Saskatchewan et du Manitoba. En passant par les inoubliables glaciers des Rocheuses de l’Alberta et les splendeurs boréales du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.