TTC: le sentiment d’insécurité persiste chez les usagers

En ce coup d’envoi de la Coupe du monde de soccer 2026, le sentiment de sécurité à bord des véhicules et dans les stations de la Commission de transport de Toronto (TTC) demeure mitigé chez les usagers. Et ce, malgré les dernières annonces faites par les responsables du réseau pour l’améliorer, allant jusqu’à mettre l’IA à contribution.

Les barrières de protection sur les quais, l’utilisation de l’intelligence artificielle pour prévenir les intrusions sur les voies, le renforcement du personnel dans les gares et l’installation de caméras de surveillance… Les dirigeants de la TTC ont récemment fait plusieurs annonces ayant pour seul objectif d’améliorer la sécurité des usagers.

Sur la bonne voie

Pourtant, le dernier rapport du PDG de la TTC, Mandeep Lali, fait état d’une amélioration significative.

62% des usagers se considèrent en sécurité dans le métro, contre 56% l’an dernier. Mieux que cela, le taux de satisfaction a atteint 74%, soit 3% de plus que l’année dernière. Toutefois, ce taux reste en deçà de l’objectif des 84% annoncé par Mandeep Lali.

Quant aux plus récents des indicateurs de la Ville, ils dénotent également d’une certaine amélioration, mais plus lissée.