Les transports autonomes arrivent à Toronto

Circulant aux heures de pointe, avec des horaires calibrés sur ceux des trains GO, cet essai a été pensé pour combler les lacunes actuelles du système de transport en commun. Le quartier se situe en effet hors de la zone de desserte de la TTC, soit un rayon de 400 mètres.

L’idée est d’inciter les habitants à délaisser leur voiture pour se rendre à la gare.

Les caractéristiques du quartier, compatibles avec les limites techniques d’Olli, y ont rendu l’essai possible. Faible densité de circulation. Absence de passages à niveau et d’écoles. Espaces aménageables ou déjà disponibles pour l’embarquement. Désembarquement des passagers. Stationnement du véhicule. Recharge de ses batteries.

Transports autonomes, transports du futur?

Électrique, accessible aux personnes handicapées via une rampe dépliante et des annonces sonores et visuelles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur… Cette navette répond aux préoccupations politiques d’aujourd’hui. Mais s’agit-il d’une technologie suffisamment mature? Quel est son potentiel pour les transports en commun de demain?

«Les navettes automatiques sont une technologie toute nouvelle. Ici, il s’agit seulement d’une seule application de la conduite autonome. Elle pourrait être mise en œuvre à l’avenir pour les transports publics», explique Eric Holmes, porte-parole de la TTC.