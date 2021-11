TTC : les transports accessibles aux handicapés d’ici 2025

De son côté, la TTC argue qu’elle évalue chaque client individuellement et l’assigne à une éligibilité et à des conditions spécifiques en fonction de ses capacités, et des renseignements communiqués par son professionnel de santé.

«Si un client sent que sa catégorie et/ou les conditions d’éligibilité ne reflètent pas fidèlement ses capacités, nous les encourageons alors à demander un appel. Des professionnels indépendants spécialisés ou des physiothérapeutes réalisent les appels et les tests», indique Hayley Waldman.

Pour se déplacer quand on est en situation de handicap, des alternatives existent à Toronto. On y compte des services parallèles à Wheel-Trans. Par exemple, la Croix Rouge Canadienne, ou des services communautaires comme BetterLiving à North York et TorontoRide, proposent des services de transport de porte-à-porte.

C’est aussi le cas des Centres d’accueil Héritage (CAH) pour aînés à Toronto, qui offre un service de transport pour les déplacements médicaux à une cinquantaine de clients de leur programme «service de soutien à domicile».

CAH peut ainsi accompagner ses clients les plus fragiles jusqu’à la salle d’attente de leur médecin.