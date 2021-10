L’âgisme, la discrimination ordinaire la plus difficile à éliminer

Un Comité d’action contre l’âgisme

Dénoncer ces représentations stéréotypées dans la publicité sera l’une des missions du Comité d’action sur la sensibilisation à l’âgisme.

Cet organisme indépendant, officiellement inauguré le 1er octobre, a été fondé en mars 2021. Se réunissant tous les mois, il se compose de sept associations de défense des intérêts des aînés: une nationale et six provinciales. Pour l’Ontario, la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) siège au Comité.

Face à ce qu’il considère comme une urgence, le Comité se donne comme mission de proposer rapidement des solutions à court terme pour lutter contre le «fléau» de l’âgisme.

«Nous voulons mobiliser les aînés francophones pour faire entendre leur voix. C’est un Comité pour et par les aînés. L’objectif est de promouvoir des solutions alternatives et des stratégies pour lutter contre l’âgisme», explique Mme Dupuis, qui a impulsé la création du Comité et en a pris la tête.

Saisir la justice

Des actions politiques sont-elles à l’ordre du jour? Pour le moment, le Comité cherche d’abord plus de visibilité et de crédibilité pour agir par la suite au niveau municipal, provincial et fédéral.