Trouver la beauté après avoir vécu l’enfer des camps de prisonniers

La mort préférable à la réalité

Dans le camp de Theresienstadt, avoir de la chance est une épreuve en soi. Ceux qui survivent au malheur fatal doivent être témoins du départ des autres, de ceux qui sont envoyés vers des camps de la mort. Certains ont l’impression de préférer être mort plutôt que devoir être témoins de tout ce qu’ils voient.

Monique Polak a fait tous les efforts possibles pour être précise sur le plan historique. Mais elle a inventé́ de toutes pièces les personnages principaux et leurs combats intérieurs. «La fiction est pour moi, autrice et lectrice, une façon de m’aider à̀ comprendre le monde et les gens qui y vivent.»

La romancière conclut en faisant dire à Anneke qu’elle n’arrivera jamais à oublier tout ce qu’elle a vu, a senti et a perdu à Theresienstadt. «Mais le monde est encore là. Ce sera à moi de trouver sa beauté.»