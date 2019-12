Corinne Chevarier : une famille marquée par la guerre

«Le désir de revoir ma grand-mère lui permettait de rester en vie. Mais, quand il est revenu, il était transformé par la guerre. Ma grand-mère ne le reconnaissait plus.»

C’est cette guerre et la peur que son grand-père avait ressentie que Corinne Chevarier retranscrit dans son dernier recueil.

«Les enfants et petits-enfants ont ressenti cela. Cette atmosphère s’est immobilisée. Quand on naît et grandit dans ce cercle familial clos, il y a quelque chose qui reste, d’autant plus que mon grand-père était le chef de famille, le centre du noyau familial.»

Le meilleur et le pire en nous

L’auteure a pris 5 ans pour écrire L’ADN des fusils. À l’aide de témoignages de son grand-père et de nombreuses archives historiques sur la création des camps de la Seconde Guerre mondiale, Corinne Chevarier nous livre le récit d’un traumatisme, sombre et authentique.

«J’avais envie de comprendre comment un Allemand pouvait accepter de faire ce métier de soldat. Il répondait simplement aux ordres?»

Ce qu’elle retiendra de cette étude de l’atrocité nazie est un message universel. «Toutes ces recherches m’ont montré qu’on n’est jamais loin du terrible. C’est la solution facile de dire que les soldats allemands étaient des méchants, mais en réalité on porte tous cette responsabilité. On porte tous le meilleur et le pire en nous. Les chemins que nous prenons sont déterminés par notre éducation.»