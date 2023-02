Trois films et deux séries sur Netflix, Prime, MUBI…

Caroline Dewitt se voit confier la direction de l’usine familiale par son époux Victor, parti en guerre. Une situation bien singulière pour une femme en 1914!

Suzanne Faure, infirmière et avorteuse clandestine à l’hôpital de la Salpêtrière, fuit le courroux et la vengeance de Louis Compoing, inspecteur de la police judiciaire et mari effondré par la mort de sa femme.

Marcel et Yvonne Dumont, propriétaires sulfureux du bordel, vendent de la drogue, du sexe et fomentent des complots empreints de haine et d’influences malsaines.

Chaque épisode, habité par les drames, les secrets, les mystères, se termine par un moment de suspense et d’angoisse. Tchéky Karyo, Sandrine Bonnaire, Grégoire Colin, Tom Leeb, Sofia Essaïdi, superbes acteurs, entourent Audrey Fleurot, Camille Lou et Julie De Bona déjà réunies dans Le Bazar de la charité.