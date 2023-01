Trois séries et deux films pour commencer l’année

Le film commence par des témoignages d’enfants s’exprimant sur le bien et le mal qu’ils ressentent à propos de la séparation de leurs parents. Ces témoignages, ainsi que les réactions provoquées par le tribunal des jeunes qui juge les parents de Justine, rythment bien le film tout en insistant avec conviction sur l’utilité du courage d’affronter les parents.

C’est un véritable plaisir de voir ces jeunes acteurs savamment mélanger des préoccupations d’adultes avec les émotions et la naïveté de leur préadolescence.

Guillaume le chromosome a un côté harceleur en classe qui s’estompe vite quand on apprend ce qu’il cache. Théo est jaloux de Guillaume et le provoque. Ernestine cesse de vomir quand elle trouve sa raison d’être en tant qu’avocate et amie de la bande de Justine, la sardine.

Charlotte St-Martin, Justine au centre de l’intrigue, interprète avec justesse la gamme d’émotions oscillant entre frustration, peine, tendresse, révolte, le tout dominé par un fort sentiment de remédier aux querelles constantes de ses parents.

