5 films français à voir sur Netflix ce mois-ci

Les séries et films francophones font leur chemin sur les plateformes comme Netflix, Apple, Amazon, Crave, HBO, Disney, Oùvoir.ça et plus.

Chaque mois dans l-express.ca, l’équipe de Cinéfranco, le festival torontois du film francophone qui fête son 25e anniversaire, partagera avec vous sa sélection.

Voici, pour la rentrée, cinq bons films français principalement disponibles sur Netflix ce mois-ci.

Mauvaises herbes, de Kheiron

L’événement du mois de septembre c’est la rentrée scolaire qui se teinte de joie ou d’angoisse. Mais qu’arrive-t-il lorsqu’on est en panne d’enseignants devant des ados marginaux…

À la suite d’un chantage, Waël, petit arnaqueur de banlieue, soutenu par Monique (Catherine Deneuve), se trouve responsable d’ados exclus du système scolaire dans le centre d’enfants où Victor (André Dussollier) fait du bénévolat.