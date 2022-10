5 séries francophones originales à voir ce mois-ci

LA MÈRE PARFAITE

Hélène Berg fête son anniversaire à Berlin, là où elle vit avec son mari et leurs enfants Lucas et Anya qui fait ses études de droit à Paris. L’heureuse occasion tourne vite au drame lorsqu’Hélène reçoit un coup de téléphone d’Anya en pleurs, arrêtée par la police pour meurtre.

Hélène bien jouée par Julie Gayet se précipite à Paris pour défendre sa fille innocente à ses yeux. Elle fait tout pour l’aider. Elle fait appel à son amour de jeunesse, Vincent Duc (Tom Sisley), ancien enquêteur de police devenu avocat. Vincent décèle dans le récit d’Anya mensonges et incohérences.

Plus l’enquête avance et plus le mystère de la culpabilité ou de l’innocence d’Anya devient opaque. Même Hélène ne sait plus qui est sa fille qui lui a menti jusqu’au bout sur sa vie à Paris.

La série du genre thriller réussit le pari de nous tenir en haleine avec ses rebondissements. Fred Garson, le réalisateur de La Mère parfaite qui date de 2021, est bien coté pour deux séries télévisées remarquables Les Hommes de l’Ombre (2012-2016) et Insoupçonnable (2018).